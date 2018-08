A jelen állás szerint Stoffel Vandoorne-nak nincs sok jövője a McLarennél a csapat az idény végén, de akár még előbb is elengedheti a belga pilótát. A pilótapiaci spekulációk szerint Vandoorne esetleg a Saubernél találhatna menedéket, ahol volt GP2-es főnöke, Frederic Vasseur irányít, ám a francia szakember rövidre zárta ezt a témát:

“Róla nincsen szó nálunk” – mondta Vasseur az Autosportnak, hozzátéve, hogy egyelőre nem is aktuális téma számukra a pilótafelállás.

“Hogy őszinte legyek, még csak az idény közepén járunk. Még ha most nagy is kavarodás, sokan idegesek a pilótapiacon, ha a korábbi éveket nézzük, most sokkal korábban kezdenek rendeződni a dolgok, szóval nincs okunk aggodalomra.”