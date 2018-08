Hamilton a Twitteren tette közzé az első ízelítőt a ruhadarabokról, amelyek szeptember 1-jétől lesznek megvásárolhatók.

“Büszke vagyok arra, hogy bemutathatom az első, Tommy Hilfigerrel közös kollekciómat. A tervezés az önkifejezés egyik remek formája volt számomra, alig várom, hogy megismerhessétek” – írta Hamilton.

Today, I’m proud to share my first ever capsule collection with @TommyHilfiger. Designing this has been an ultimate form of self-expression and I can’t wait for you to experience it. Available Sept 1st on https://t.co/uKmdAKq0YD🔥#TOMMYXLEWIS #Fashion #iconsoftomorrow #Ambassador pic.twitter.com/JYkJAdD55a

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 21 August 2018