Másfél héttel ezelőtt óriási meglepetést okozott, amikor Daniel Ricciardo bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a Red Bullt, hogy a jövő évtől a Renault gyári csapatának versenyzője legyen.

Az ausztrál pilóta a Red Bull-lal az elmúlt években mindig tudott egy-két futamot nyerni, és talán még a jövőre érkező Honda-erőforrással is lenne erre esélye, míg a Renault jelenleg továbbra is az építkezési fázisban jár, 2019-ben is igen valószínűtlen, hogy a dobogó tetejére érjenek. Az alakulat főnöke azt mondja, ezt világossá tették Ricciardo számára még az aláírás előtt

“Arról győztük meg, hogy 2021-ben harcolhatunk a bajnoki címért, míg remélhetőleg 2020-ban kezdhetünk futamokat nyerni, annál előbb nem” – mondta Cyril Abiteboul.

“Emellett azzal csábítottuk el, hogy az egyszerű versenyzőnél komolyabb szerepet szánunk neki, részt vesz majd a csapat építésében. Világossá vált számomra, hogy az ő korában lévő versenyzők (29) – és igaz ez Nicóra is, aki 31 – versenyezni akarnak, de ennél többre is vágynak. Nem mindenkinél van ez így, de az ő esetükben igen.”