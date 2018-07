„Mostantól itt a pihenés ideje, mielőtt újra autóba ülünk augusztus közepén” – tekintett előre végül 2005 és 2006 világbajnoka. Alonso születésnapi meglepetése természetesen nem maradt el, a McLaren szerelői mind a pilóta bőrébe bújva köszöntötték a spanyolt.

Buen domingo de carreras! Estrategia perfecta y puntos para el equipo. Muy contento!

Good Sunday of racing! Perfect strategy by the team and good points! Happy day! #mclaren #budapest #f1 #14 pic.twitter.com/0aEH8pDcq6

— Fernando Alonso (@alo_oficial) 2018. július 29.