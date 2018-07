Hatodik helyével idei második legjobb eredményét szerezte Pierre Gasly a 2018-as F1-es Magyar Nagydíjon. A francia a verseny java részét egyedül töltötte,, miután a nagycsapatok versenyzői gyorsan elhúztak előle, míg ő egy kényelmes előnyt autózott ki a mögötte jövő Kevin Magnussen Haas-Ferrarijával szemben.

„Tudjuk, hogy lehetetlen ennél jobb eredmény elérni” – kezdte Gasly, miután célba ért. „Azt hiszem, én voltam az egyetlen a B csoportból, aki nem kapott kört, ez jó érzés. Nagyon boldog vagyok, mert tudtuk, hogy két-három nagy esélyünk lesz az évben, amikor az autó jobban megy, mint egyébként szokott.”

„Idén meg akarom ragadni ezeket a lehetőségeket, és sikerült is Bahreinben, illetve Monacóban. Most pedig ismét tudtuk, hogy valami nagy is kisülhet, jól sikerült a tegnapi nap, és mai is, ennek nagyon örülök” – mondta Gasly.