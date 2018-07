Az útlevele szerint olasz és amerikai állampolgár, de Dél-Tirolban született, ami valamikor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. Hazai versenyének érzi a Magyar Nagydíjat?

Günther Steiner: Természetesen tudom és fontosnak tartom, hogy honnan jöttem, de ennyire azért nem ástam bele magam a történelembe. Ami a hazai futamokat illeti, nekem több is van: az Osztrák, az Olasz és az Amerikai Nagydíj adja magát, kis jóindulattal a Magyar Nagydíj is befér ebbe a sorba, és miután az istálló székhelye Angliában, Banburyben található, a Brit Nagydíjat is ezek közé számítom.

A tavalyi Magyar Nagydíj után Kevin Magnussen elég durván visszaszólt Nico Hülkenbergnek, amikor a német a védekezését kifogásolta. Kibékültek azóta?

G.S.: Ó, ez egy régi történet. Én már arra sem emlékszem, mit nyilatkoztam a múlt héten, nem, hogy mi történt egy évvel ezelőtt! Az F1 egy kis medence, a versenyzőknek egymás mellett kell létezniük. Kevint kemény fából faragták, nem kell félteni. Ha visszaszólt, alighanem úgy érezte, igaza volt.