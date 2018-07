Lewis Hamilton a múlt vasárnapi, a 14. helyről megnyert, esővel nehezített Német Nagydíj után a közösségi médiában kelt ki a brit Sky Sportsnál szakkommentátorként dolgozó volt F1-pilóták ellen, amiért érzése szerint nem dicsérték meg eléggé a hockenheimi teljesítményét.

Az igen nehéz, esős körülmények között zajló hungaroringi időmérőn Hamilton nagyszerű pole-t szerzett, az 1996-os világbajnok Damon Hill pedig most már tudta a dolgát, igaz, a gúnyt sem mellőzte:

“Nos, félve mondom ezt, mert talán nem lesz eléggé pazar a dicséret, de tessék: megint egy nagyszerű szereplés Lewistól, megmutatta, ki a főnök az esőben. De mindenki nagyszerű az esőben, csak nem annyira nagyszerű, mint Hamilton. Így jó?” – írta a Twitteren.

Well, I dread saying anything for fear of it being insufficiently lavish. But here goes; great driving again by @LewisHamilton showing them all who’s boss in the wet. But they all are amazing in these conditions. Just not as amazing as HAM. OK? 🤷🏻‍♂️ #f1

