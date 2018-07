Olvass tovább

A műsor után először Nico Hülkenberget faggathattuk.

Villamossal érkeztél a rendezvényre. Hogy tetszett? Mikor ültél utoljára villamoson?



„Remek élmény volt! Egy szépen felújított, régi villamossal érkeztünk. Mikor is használtam utoljára tömegközlekedést? Néhány hete Németországban, amikor az S-bahnt, egyfajta vonattípust vettem igénybe.”

Az előző versenyen ötödik lettél, eddigi legjobb eredményedet érted el a Renault-val. Milyen esélyeid lehetnek a Magyar Nagydíjon?



„Azt hiszem, jó eséllyel vágunk neki a hétvégének. Amikor azt mondom, hogy jók az esélyeink, nem arra gondolok, hogy mi nyerjük a versenyt, de jó az autónk, és a pálya fekszik nekünk. A három legjobb csapattól eltekintve – akik előttünk vannak, és az első hat helyet többé-kevésbé mindig behúzzák – úgy látom, ezen a hétvégén miénk a legjobb autó.”

Jelenleg te vezeted a három legjobb csapat pilótái mögött a bajnokságot. Mit jelent ez neked, és mit gondolsz, mennyire fontos ez a többi pilótának?



„Nem tudom, mit gondolnak erről a többiek. Számomra ez nem sokat jelent, nem ér semmit. Egy 20 fős versenyben veszünk részt, és a három legjobb csapat általában jócskán elől jár. Kissé olyan, mint egy két géposztályból álló versengés, de akkor sem jelent nekem sokat. A végső célom, hogy elöl legyek, de ehhez még kell egy kis idő a Renault-nak. Reméljük, hogy két éven belül eltüntetjük a különbséget, de addig is keményen kell dolgoznunk.”

Sokak szerint nem Paul Ricard volt a legjobb választás a Francia Nagydíj helyszínének. Mit gondolsz erről?



„Nem tudom, miért mondták ezt, nem értek vele egyet. Azt gondolom, egy jó esemény volt, habár volt egy kis forgalmi dugó a pálya körül. Viszont erre lehetett számítani, mivel csak két út vezet a pályához, és ez nagy igénybevételnek volt kitéve. Szerintem nagyszerű volt, hatalmas siker.”

A szezon első fele már eltelt. 1-től 10-ig hogyan osztályoznád a saját és a csapatod teljesítményét?



„Magamnak adnék egy… inkább a csapattal kezdem. Adnék nekik egy 7-est, magamnak pedig egy 8-ast.”

Mindössze négy pilóta rendelkezik szerződéssel 2019-re. Tárgyalsz más csapatokkal, vagy csak a Renault-ra koncentrálsz?



„Maradok a Renault-nál.”

120 éves a Renault. Melyik modellt választanád utcai használatra, illetve melyik autót vinnéd el egy körre a versenypályán?



„Nagy rajongója vagyok a Koleosnak, van belőle egy otthon is. Nagyon kényelmes, hosszú utakra tökéletes, és belül tágas. A múltból egy világbajnoki autót próbálnék ki, 2005-ből vagy 2006-ből. Még V10-es motorral, gyönyörű autó.”

Mik a terveid a nyári szünetre?

„Nyaralni megyek egy szép helyre valahova Franciaországba, a pontos helyet nem árulom el. Egy kicsit kikapcsolódok.”

A német után Carlos Sainz állt rendelkezésünkre.

Villamossal érkeztél a rendezvényre. Hogy tetszett? Mikor ültél utoljára villamoson?

„Nagyon tetszett, érdekes volt, hihetetlen, hogy ez a jármű még mindig üzemképes és embereket szállít, a város történelmének egy darabja. Nem igazán szoktam tömegközlekedést használni, esetleg a repülőtéren, ha kell. Általában a saját autómat használom, és szeretek vezetni.”

A legutóbbi három hétvégét pont nélkül zártad. Milyen esélyeid lehetnek ezen a hétvégén?



„Úgy gondolom, hogy nem az autón vagy rajtam múlt, hogy nem szereztünk pontot, egyéb külső tényezők miatt nem tudtunk versenyképes hétvégét teljesíteni. Azonban egyre kényelmesebben érzem magam az autóban, és ezen a versenyen lehet a legjobb esélyünk, hogy erős pontszerző helyeken végezzünk.”

Sokak szerint nem Paul Ricard volt a legjobb választás a Francia Nagydíj helyszínének. Melyik szerinted a legjobb francia pálya?

„Paul Ricard jót tett az F1-nek, talán karakteresebbé tenné a pályát, ha kivennék a sikánt az egyenesből. Talán kipróbálnám a nagy Le Mans-i pályát.”

A szezon első fele már eltelt. 1-től 10-ig hogyan osztályoznád a saját és a csapatod teljesítményét?

„Nem szeretek 1-10-ig osztályozni, nem mutatja be részletesen a szezont igazán. Azt gondolom, eddig jó idényünk van, Bakut és Barcelonát kiemelve. A csapat is egy nagyon jó alappal érkezett az első versenyre. Azóta keményen küzdünk, de tudjuk, hogy még keményebben kell dolgoznunk, hogy a negyedik leggyorsabb csapat lehessünk.”

Ha lehetőséged lenne, melyik csapatot választanád 2019-re: Renault, vagy Red Bull-Honda?

„Jelen pillanatban nincs jogom erről dönteni, így nem gondolkoztam ezen.”

120 éves a Renault. Melyik modellt választanád utcai használatra, illetve melyik autót vinnéd el egy körre a versenypályán?



„Nehéz kérdés. Talán az Alpine-t választanám, ez az egyik kedvencem. Pályára a 2006-os Renault-t vinném.”

Nico Hülkenberg talán hasonlít kissé Johnny Bravo karakterére, nemde? Ha te egy mesehős lehetnél, kit választanál?

„Igen, tényleg hasonlít! Én azt hiszem, Batman lennék.”

Nagy zenekedvelő hírében állsz. Milyen zenéket hallgatsz?

„Attól függ, milyen napom van. Legtöbbször hip-hopot vagy latin zenéket. Ha mégsem, akkor inkább a 2000-es évek rock-pop bandáit hallgatom, mint a The Killers.”

El tudnál képzelni egy közös versenyt édesapáddal, legyen szó bármilyen versenysorozatról?

„Igen, szívesen kipróbálnám az idei Dakar-győztes Peugeot-ját, komoly kis gép. Ezen kívül pedig az 1992-es rali-vb győztes Toyotáját.”

Mik a terveid a nyári szünetre?

„Irány a strand! Emellett egy kis időtöltés a családdal és a barátokkal, egy kis horgászat és golfozás. Azonban koncentráltnak kell maradni, nem szabad teljesen kikapcsolni, hiszen az évad felénél járunk.”

Végül a csapatfőnök, Cyril Abiteboul válaszolt kérdéseinkre.

Villamossal érkezett a rendezvényre. Hogy tetszett? Mikor ült utoljára villamoson?



„Sárga volt, de nem a mi sárgánk! Szép volt a belső tér, faborítású. Kicsit kemény menet volt, ebben hasonlít az autónkra, mivel Nico is mindig panaszkodik, hogy kemény, feszes az autó.”

Egy hete azt nyilatkozta, hogy egy komolyabb kurtítás a versenynaptárban jót tenne a sportágnak. Hogyan képzeli el ezt a válogatást, mely pályáknak kellene a versenynaptárban maradnia?

„Úgy hiszem, hogy szükséges egy korlát a futamok számában. Most ezen felül vagyunk, mert mindannyian fáradtan érkezünk ide, miközben folyamatosan kommunikálnunk kellene egymással, energiát fordítani a vezetésre, lelkesíteni a csapattagokat. Az F1-nek különlegesnek kell lennie. A kérdésre térve, hogy melyik pályákat kellene megtartani, több szempontból kell vizsgálni a témát. Figyelni kell az ikonikus, legendás pályákra, ilyen például Monaco, de emellett az új, látványos helyszínekre is szükség van, mint Szingapúr, vagy Abu-Dzabi. Talán inkább dinamikus versenynaptárakra van szükség, minden évben változással, egy forgó rendszerben. Ez egy érdekes koncepció is lehetne. És ha a következő kérdés az lenne, hogy mi a helyzet a Hungaroringgel? Nos, ezt a pályát szeretjük. Minden nagyon jól szervezett, a logisztika nagyszerű és akciódús futamok születnek. Az új autók miatt szükségessé válhat némi változtatás a vonalvezetésen.”

Mit csinál rosszul a McLaren ebben az évben?

„Van elég probléma a mi csapatunkban is, nem figyelem a McLarent! Jelenleg az eddig elkövetett hibájukért fizetnek. Ez pedig az, hogy exkluzív partnerséget kötöttek egy motorszállítóval. Ez nem a McLaren vagy a Honda hibája, de az jobb, ha egy motorszállító több csapatot is ellát, így lehet tudni, hol áll az ember. Megállapítható, hogy milyen a motor, jó-e a karosszéria. Ha nem szállíthattunk volna az elmúlt két évben motorokat a Red Bull-nak, akkor rémálom lenne megállapítani, hogy mennyit fejlődött a motor, illetve a karosszéria. Így a McLaren most felébredt, és változások várhatóak. Most a mi motorjainkat használják. Tudják, hogy ezekkel a motorokkal futamokat is lehet nyerni.”

Hogyan látja a Renault esélyeit 2021-es szabályváltozások után?

„Esélyes, hogy 2021-ben már a legjobbak közt leszünk, a győzelmekért és esetleg a bajnoki címért küzdünk. Persze ez nem garantálható, de jó irányba haladunk a csapat felépítésével. A szabályok is a mi javunkra változnak a kasztni terén is. Emellett új kerékméretek is bevezetésre kerülnek, illetve a költségplafon erősen befolyásolja majd a topcsapatok erőforrásait. Minden a jó irányba halad, ez egy jó irányt mutat a későbbiekre.”

Nico, Carlos és Cyril, köszönjük a beszélgetést!

Forrás: Vezess