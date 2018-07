Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte a svájci óragyártó, a TAG Heuer a megújult Andrássy úti butik megnyitóját Budapesten. A márka hosszú F1-es múltra tekinthet vissza, legelőször a hetvenes években kerültek kapcsolatba a sportággal a Ferrarin keresztül, majd a McLarennel kötött partnerség és a Forma-1 hivatalos időmérői szerepvállalás után ma a Red Bull F1-es csapatát támogatják.

Így kerül a képbe Max Verstappen is, akinek saját kollekciója is található az óragyártónál. A holland az esélyeit latolgatta a mogyoródi verseny előtt. „Az autónk elég jó ahhoz, hogy nyerjünk, de remélem, nem fogunk sok időt veszíteni az egyenesben” – mondta korábban Verstappen. „Nem lesz egyszerű. Monacóban kisebbek voltak a motorok közti különbségek, mint most. Nehéz lesz a pole-pozícióért küzdeni, de közel leszünk” – tette hozzá.

A nyári szünet előtti utolsó futamon Verstappen összességében pozitívan értékelte az év első felét. „Nem a legjobban indult a szezonkezdet, de jó irányba haladunk. Reméljük, tudunk még fejleszteni a kocsin. Motortéren ez nehezebb feladat, nem rajtunk múlnak a dolgok. Azonban bízunk abban, hogy még számos lépést mehetünk előre, figyelembe véve a tavalyi fejlődésünket is” – nyilatkozta korábban a holland.