A motor Murphy törvényének megfelelően be is sült a futamon, a Renault harmadik motorja, a Spec C, azonban még fejlesztés alatt van. A Renault-nak és a Red Bullnak így nem maradt más választása, egy újabb B specifikációjú motor helyett Ricciardo visszatért ahhoz (Spec A), amellyel megnyerte a Monacói Nagydíjat. Max Verstappen frissebb, B motort használhat Magyarországon.

Ricciardo a korábbi motor használata miatt nem kap büntetést a Magyar Nagydíjon, feltéve, ha nem történik váratlan meghibásodás a szabadedzéseken vagy az időmérőn.

“Mondjuk úgy, hogy remélhetőleg minden jól megy, és nem lesz gondom ezen a hétvégén” – mondta Ricciardo. “De ez egyben azt is jelenti, hogy valamikor a szünet után lesz majd egy fájdalmasabb hétvégém.”

Forrás: Twitter