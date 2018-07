Olvass tovább

A Hungaroringhez több “elsőség” is kapcsolódik. 1992-ben Nigel Mansell sok-sok évnyi küzdés és balszerencse után megfoghatatlan volt, és a Magyar Nagydíjon elért második helyével megszerezte a bajnoki címet is – ez volt az első alkalom, amikor a Hungaroring világbajnokot avatott, 2001-ben Michael Schumacher lett a második, aki nálunk biztosította be a címet.

Öt versenyző ért el áttörést

1993-ban Damon Hill pályafutása első futamgyőzelmét ünnepelte Magyarországon, őt 2003-ban Alonso követte – ezzel egyben minden idők legifjabb győztese is lett, egészen Sebastian Vetttel 2008-as monzai sikeréig -, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban pedig a mclarenes Heikki Kovalainen csatlakozott az először nálunk győzők klubjához. Button 2011-ben pontosan 200. F1-es futamát teljesítette Magyarországon, amelyet a legmegfelelőbb módon, második itteni győzelmével ünnepelt.

HUNGARY 2003 His first ever F1 win 🏆 Becomes youngest ever winner of an F1 race 👦 First F1 win by a Spanish driver 🇪🇸 From boy wonder to superstar for @alo_oficial 👀#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/EL90BdyJoM — Formula 1 (@F1) July 26, 2018

1994-ben győzött itt első alkalommal Michael Schumacher, később még háromszor (1998, 2001, 2004) ismételt. Nála is többször nyert azonban Lewis Hamilton: a fent említett három mclarenes siker mellett az angol a Mercedesszel 2013-ban és 2016-ban is nyerni tudott, ezzel öt győzelemmel áll, kiemelkedik a mezőnyből.

Ayrton Senna háromszor állt fel a mogyoródi dobogó tetejére, Nelson Piquet, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häikkinen, Jenson Button és Sebastian Vettel két-két alkalommal volt győztes. A jelenlegi mezőnyből tehát Alonso, Kimi Räikkönen (2005), Hamilton, Vettel és a Red Bull ausztrálja tudott győzni a magyar pályán. Vettel számára azért mérföldkő a magyar verseny, mert 2007-ben nálunk futotta első Red Bull-os Forma-1-es futamát a Toro Rossóval. A dobogós helyezések tekintetében jelenleg Räikkönen a mezőny királya, nyolcszor szerepelt az eredményhirdetésné.

Szintén érdekesség, hogy immár egy évtizede nem győzött nálunk olyan pilóta, aki az év végén elvitte a bajnoki címet – utoljára Schumacher hozta ezt 2004-ben -, tehát Hamilton vagy Vettel akár rossz előjelnek is tekintheti, ha ő állhat fel a dobogó tetejére. Tavaly Vettel-győzelem után Hamilton vb-címével ért véget a bajnokság.

3 tizeddel nyert a belga

Bár a Hungaroringen köztudottan nehéz előzni, az elmúlt 32 versenyből csak 14-et nyert meg a pole-ból rajtoló pilóta. Ha már pole: a Williams belga versenyzője, Thierry Boutsen 1990-ben a magyar pályán szerezte pályafutása egyetlen pole-ját, amelyet győzelemre is váltott, igaz, mindössze 0,288 másodperccel előzte meg az őt üldöző Ayrton Sennát. A mai napig ez a legkisebb befutós különbség itt. A legnagyobb, 72 másodperc Hill ’93-as diadalához kapcsolódik.

A Magyar Nagydíjra a legtöbben az első megrendezésekor, 1986-ban voltak kíváncsiak, a 300 ezres jegyeladás azóta is rekord, de a verseny mindig is népszerű maradt, az elmúlt években is folyamatosan összejött a 200 ezer körüli nézőszám.

A versenynek eddig kilenc névadó szponzora volt: 1986-87-ben a Marlboro, 1988-90-ben a Pop 84 farmermárka, 1991-től egészen 2005-ig újra a cigarettamárka, 2006-ban a Shell, 2007-ben az Agip, 2008-2009-ben az ING, 2010-2012 között az ENI, 2013-ban az LG volt a fő támogató, 2014-től tavalyig a Pirelli, idén a Rolex a főszponzor.

És a végére egy bolondos statisztika az F1StatManként ismert bloggertől, Jack Ellekertől: a 4381 méter hosszú Hungaroringen 76 860 Rubik-kockát kellene egymás mellé rakni, hogy körbeérjék az aszfaltcsíkot, míg a teljes felület beborításához 14 832 564 darab bűvös kocka kellene.

