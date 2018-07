A Ferrari a cégvezér halála óta gyakorlatilag teljes hallgatásba burkolózott, mindössze egy rövid Twitter-üzenetben reagáltak Marchionne halálhírére. A Hungaroringen félárbocon vannak a Ferrari motorhome-jának zászlói, minden csapattag fekete karszalaggal gyászol.

All of us at Ferrari feel privileged to have worked alongside a courageous leader like Sergio Marchionne, a man of enormous humanity and intelligence. In this moment of sadness, we join with his family in remembering him with immense affection. pic.twitter.com/chxYZWnjWs

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 25, 2018