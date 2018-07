Pénteken a 11 órakor kezdődő 1. szabadedzésre csak kis eséllyel érkezhet meg egy-egy rövid ideig tartó zápor, így a 90 perc minden bizonnyal száraz pályás körökkel telik el, és mellé már 27-29 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Délután 15 órakor kezdődik a 2. szabadedzés, ahol már 30 fok felett alakul a hőmérséklet, de kis esély ekkor is mutatkozik arra, hogy átmenetileg egy-egy futó zápor megöntözze a pályát, vagy annak néhány kanyarját, és akár villámlás is előfordulhat. Ilyenkor a szél is feltámadhat átmenetileg.

Ezek lokális jelenségek, így előfordulhat, hogy a pálya mellett 1-2 km-re szükség lesz az esernyőkre, esőkabátokra, ezzel szemben a pályára egy esőcsepp sem hullik, és igaz ez fordítva is. Délutánra 30 fok köré melegedhet a levegő, viszont ha csapadékhullás lesz, akkor a hőmérséklet átmenetileg visszaeshet akár 5-6 fokot is. A szél is időnként megélénkülhet, de ha zivatar érkezik, erős lökések is lehetnek.

Olvass tovább

Szombaton a 3. szabadedzés délben kerül megrendezésre, ekkor is csak kis esély van rá, hogy záporok érkezzenek a pálya fölé, viszont a délután 15 órakor kezdődő időmérő edzést már nagyobb eséllyel zavarhatják meg záporok, zivatarok. 30 fok fölé emelkedik ismét a hőmérséklet, de a csapadékhullást követően átmenetileg visszahűlhet a levegő akár 5-7 fokot is.

A zivatarokat ismét kísérhetik erős, akár viharos széllökések is. Lokális jelenségekről van szó, így pár kilométeres eltérés is azt eredményezi, hogy pont a pálya felett haladhat el a vihar, de akár azt is, hogy a pálya mellett, teljesen szárazon hagyva az aszfaltcsíkot. Ugyanez igaz az F1-es időmérő edzés mellett a délutáni betétfutamokra is, egy esetleges átmeneti csapadékhullás akár felfordulást is okozhat a futamok közben.

Vasárnap már a délelőtti órákban is nagyobb esély mutatkozik csapadékhullásra, így a betétfutamok (GP3, F2, Porsche Szuperkupa) versenyein is előfordulhat, hogy vizes pályán kell csatázniuk a versenyzőknek. Délutánra 28-30 fok köré melegedhet a levegő, és ekkor is nagy esély van záporok, zivatarok kialakulására a pálya térségében, mely a levegőt is visszahűtheti több fokkal, így a 15 óra 10 perckor rajtoló Forma-1-es Magyar Nagydíj akár vizes pályán is kezdődhet, vagy ha nem, verseny közben is van esély arra, hogy zápor, zivatar érje el a pályát, mely akár egy kaotikus futamot is hozhat.

Forrás: Idokep.hu