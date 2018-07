A McLaren elmúlt három, igen sötét hondás évében végig a Magyar Nagydíj jelentette a fénypontot, Fernando Alonso 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is a “best of the rest” tudott lenni a Hungaroringen, azaz csak a három élcsapat versenyzőit intették le előtte.

A pályafutása első futamgyőzelmét is nálunk megszerző (2003, Renault) spanyol idén azonban már ebben sem bízik, attól tart, nem fog az autónak feküdni a mogyoródi pálya:

“A korábbi évekről az mondanám, hogy igen, a Hungaroring volt az egyik olyan pálya, ahol egyértelműen jobban tudtunk szerepelni, jobb esélyeink voltak. Idén viszont, az autónk jellemzői alapján inkább problémás lesz a Magyar Nagydíj, legalábbis a pálya egyes szektorai” – mondta, hozzátéve, hogy az idei McLaren teljesítménye nem is igazán változik a különböző helyszíneken.