A Forma-1-esek és a gumiszállító Pirelli számára is nagyon fontos, hogy a téli tesztelésen kiszámítható és a szezon alatt várhatóhoz hasonló körülmények között dolgozhassanak, ezért is volt nagyon kellemetlen, amikor az idei első barcelonai teszten igazi téli hideg, sőt hó is előfordult, ráadásul az újraaszfaltozott pálya még a gumik tekintetében is félrevezető adatokat (is) hozott.

Az F1-ben évről évre felvetődik, hogy meleg helyre, mondjuk Bahreinbe kellene vinni a téli tesztelést, ám a költségek miatt a kisebb csapatok ezt nem képesek vállalni. A Motorsport.com most arról ír, hogy az F1 tulajdonosa, a Liberty Media hajlandó lesz vállalni a logisztikai költségek egy részét, így jó esély van rá, hogy most először a teljes téli tesztsorozatot a szahíri pályán rendezzék.

A bahreini pályán 2006 és 2009 között, majd 2014-ben is tartottak már téli tesztet, azonban mindig csak európai (spanyolországi) helyszínekkel együtt.

Úgy tudni, a Liberty szeretné ugyanakkor, hogy Bahreinben a csapatok hozzáférhetőbbek legyenek majd, ne rejtegessék az autóikat, ne használjanak paravánokat a teszt során.

A 2019-es téli tesztidőszak a korábbi szezonkezdéssel összhangban február 18-21. és február 26. és március 1. között zajlik majd.

Úgy hírlik, felmerült, hogy a jelenlegi kétszer két nap helyett a jövő évtől újra csak egy szezon közbeni teszt legyen, a tavalyi és az idei év után 2019-re törölhetik a Magyar Nagydíjat követő hungaroringi tesztet, a csapatok ugyanis nem rajonganak érte, hogy még a nyári szünet elején is dolgozzanak.