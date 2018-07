Peter Bonnington versenymérnök még két körrel a leintés előtt is nagyobb teljesítményt adó motormódot kért Hamiltontól, elutasítva az angol kérését, aki kímélni akarta a motort. Többször elhangzott, hogy Hamiltonnak a célvonalig nyomnia kell a gázt.

Talán maga Hamilton sem hitte el, hogy ezt a vétséget megússza büntetés nélkül, a célba érés utáni első kérdése is az volt, hogy “megbüntettek?”

Erre amúgy talán Bonnington szavai passzolnak igazán, ami Hamilton kérdése előtt hangzott el: “Csodák márpedig történnek, haver.”

A rádiózás angolul

LAP 59

PB: Strat mode 3. Strat mode 3.

PB: Gap to Valtteri at 1.7.

LAP 60

PB: DRS has been enabled.

LAP 61

PB: Gap to Valtteri 2.4. Seven laps remaining.

LAP 62

PB: Gap to Valtteri 3 seconds.

LAP 63

PB: Gap to Valtteri at 2.8.

PB: Your pack is now fully charged.

LAP 64

PB: Four laps remaining. Threat of rain to the north is building.

PB: Gap to Valtteri at 3.9.

LH: Can I turn the engine up [radio interference makes message unclear]?

PB: Negative Lewis. Let’s just stay where we are. That threat of rain is still there.

LAP 65

PB: Lewis. Go Strat mode 3, Strat mode 3. Keep building that gap. Currently four seconds.

LAP 66

LH: Two more laps?

PB: Two more laps. Just keep building that gap.

PB: Strat mode 5 to the end.

PB: Strat mode 5 Lewis. Currently in 6. Strat mode 5.

LH: I want to save the engine.

PB: We need you to build the gap.

LAP 67

PB: Strat mode 8. Strat mode 8. Just to use the energy.

PB: Lewis, keep pushing to the line. Keep pushing to the line.

Hamilton exits final corner

PB: Keep pushing to the line.

Hamilton takes chequered flag

PB: Get in there Lewis! Miracles do happen, mate.

LH: Do I have a penalty?

PB: Negative, negative. We are just covering bases mate.