Az újraindítás után a sauberes Charles Leclerc okozott meglepetést azzal, hogy közvetlenül az akkor vezető Kimi Räikkönen mögé ugrott fel a 2. helyre. A Williams szenvedése is folytatódott, Szergej Szirotkin az utolsó előtti kanyarban csúszott a kavicságyba, de ő legalább ki tudott kecmeregni onnan és visszament a bokszba.

A későbbi gyors körök után Sebastian Vettel ugrott az élre, míg a mercisek mögé soroltak be. A veszélyzónában a renault-sok, Gasly, a mclarenes Stoffel Vandoorne és Szirotkin volt.

Búcsúzott végül Sainz, Vandoorne, Szirotkin, valamint a mért kört nem futó Stroll és a pályára sem lépő Hartley.

A Q2-nek a mercisek futottak neki elsőként, de Hamilton hibázott az első gyors körén. Bottas ugrott az élre, de nem sokáig maradt ott, Vettel átvette a vezetést 41 ezreddel, Hamilton aztán még nála is jobbat futott.

A szakasz végén Vettel már nem is ment ki, de a továbbjutásért az utolsó pillanatig küzdők közül is kizárólag Gasly tudott javítani, de előrébb lépnie nem sikerült. Kiesett a renault-s Nico Hülkenberg, a Force Indiá-s Sergio Perez, Alonso a McLarennel, a már említett Gasly, valamint a sauberes Marcus Ericcson.

A Q3 kezdetén Hamilton mindent beleadva próbált minden addiginál jobb kört futni, az élre is állt az első 1:25-ös körrel, de Vettel nem hagyta, 57 ezredmásodperccel még gyorsabb volt, átvette az ideiglenes pole-t. A Red Bull-osok teljesen esélytelenül az 5-6. helyre soroltak be.

It's incredibly close between Vettel and Hamilton

One hot lap each in Q3 done and it's advantage to the German

VET 1:25.936s

HAM 1:25.993s#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/7qWyjv3GdX

— Formula 1 (@F1) July 7, 2018