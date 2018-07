Mivel Sebastian Vettel nem nagy barátja a közösségi médiának, nem vitték túlzásba a köszöntését sem – hiszen úgysem látja.

A Ferrari hivatalos Twitter-csatornáján ennyivel intézték el a dolgot:

A hivatalos F1-csatorna pedig első, még a Toro Rossóval aratott futamgyőzelméről emlékezett meg:

Happy Birthday, Sebastian Vettel! 🎂🎉

⬇ To celebrate, here’s another very happy day back in 2008 (Win 1/50) pic.twitter.com/zcTAIoV9cB

— Formula 1 (@F1) 3 July 2018