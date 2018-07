Az eddigi kettő mellé egy harmadik DRS-zónát is kijelölnek Silverstone-ban, méghozzá a célegyenesben. Mivel az első kanyart, a jobbos Abbeyt, majd a balos Farmot is padlógázon veszik be a versenyzők alacsony üzemanyagszinttel, akár DRS-szel is átmehetnek majd az első két kanyaron.

Persze ez rizikós lesz, hiszen nyitott szárnnyal kisebb leszorítóerő lesz az autó hátulján, könnyebb lesz hibázni is.

“A harmadik nem egy nagy zóna, az érdekessége az, hogy nyitott szárnnyal is átmehetnek a versenyzők az egyes kanyaron, ha akarnak” – mondta a versenyigazgató Charlie Whiting.

“A 18-as kanyart követő aktiválás után csak akkor záródik a szárny, ha fékeznek, azaz akár nyitott állapotban is átmehetnek az egyesen és kettesen. Meglátjuk.”

Ez lesz az első alkalom a DRS történetében, hogy akár nagy tempójú kanyarokban is használhatja a mezőny. 2011-ben az FIA a monacói alagútban a kockázatok miatt betiltotta a DRS használatát.