Sebastian Vettel (3.):

“Max kiválóan versenyzett, remekül, kiegyensúlyozottan, hiba nélkül ment. Nagyon megkergettük, de nem sikerült elkapnunk. Jó lett volna, ha előrébbről indulhatok, az egyes kanyarban próbáltam néhány helyet visszaszerezni, de nem sikerült, és lendületet is veszítettem. Aztán ugyanez volt a 3-as kanyarban is, a Renault-val és a Haasszal kellett küzdenem a futam elején. A kiállásunk is kicsit lassú volt. Egy kicsit a kármentésről szólt a futam, de a gumikat nagyon jól kezeltük, szóval pozitív nap volt. Lehetett volna jobb, de Max megérdemelt győzelmet aratott.”