Valtteri Bottas hidraulikai miatt állt félre, második fokozatban ragadt a váltója, Hamilton autójában az üzemanyagnyomás szállt el. Előtte is bőven érték a csapások az angolt: a Mercedes elbambult az éppen Bottas miatt elrendelt virtuális biztonsági autós szakasz alatt, és nem cserélt időben kereket, aztán a vártnál nagyobb kopás miatt második kerékcserére is kényszerült a csapat.

“Meg kell értenünk, mi siklott ma félre – minden szempontból.”

“De azért vannak pozitívumok is, mi voltunk a leggyorsabbak, nyernünk kellett volna” – fogalmazott Hamilton, mintegy elfeledkezve arról, hogy hiába volt gyors, két kerékcserével semmiképp sem nyerhetett volna a gumikezelésen is elhasaló Mercedes. “Továbbra is keményen kell dolgoznunk, továbbra is hiszek a csapatban.”

“Csak annyit tehetünk, hogy továbblépünk. A srácok keményen fognak dolgozni, hogy helyretegyék a dolgokat.”

“Elszállt a hidraulikai nyomás, semmi előjele nem volt” – emlékezett vissza Bottas a saját hibájára. “Minden nagyon hirtelen történt, ez a hiba ráadásul először fordult elő. Rá kell jönnünk, miért.”

“Ez már vicc, ami velem idén történik. De mit mondhatnék? Nem tehetek ellene semmit.”

Toto Wolff csapatfőnök számára az elmúlt évek legkeményebb napja volt a vasárnapi. “Nagyon fájdalmas nap ez a számunkra” – így Wolff. “Személy szerint számomra ez az elmúlt hat év legfájdalmasabb napja.”

“2016-ban, Barcelonában már kiesett mindkét Mercedes [egymással ütközött Hamilton és Rosberg a rajt után]. Most mindkét autónk az első sorban volt, fantasztikusan sikerült az első kör, mégis mindketten kiestek. A versenyt a virtuális biztonsági autó alatt veszítettük el, nincs ennél fájóbb.”

“Remélhetőleg tudok segíteni abban, hogy egy kicsit javítsam a hangulatot a csapaton belül. Jövő héten ismét versenyeznünk kell Silverstone-ban, és keményen kell visszavágnunk. A legnehezebb napokon lehet a legtöbbet tanulni.”

“Most nagyon fáj, de felemelt fejjel kell tovább dolgoznunk.”

A dupla kiesés miatt a Mercedes nemcsak az egyéni, hanem a konstruktőri versenyben is elveszítette a vezetést a Ferrarival szemben.