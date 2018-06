Stoffel Vandoorne versenymérnöke, Tom Stallard beszélt egy videóban a Red Bull Ringről, az utolsó kanyarban lévő buckát pedig egy bombatölcsérhez (bomb hole) hasonlította.

Ebből a feliratozásban végül valami egészen más szó, bum hole (segglyuk) lett, a közzététel előtti utolsó pillanatban vették észre a hibát.

Elég ciki lett volna, ha így megy ki, viszont így elmaradtak a megosztások is. Szóval a McLaren végül csak megmutatta a vicces sztorit – de akkor nem lett volna egyszerűbb egyből így kiengedni?

Probably shouldn’t tweet this but there was a typo in the @McLarenF1 Engineers LowDown video for the #AustrianGP. Spotted seconds before it was shared…

I promise i said bomb hole.

Bomb. Hole.

Full video here:

pic.twitter.com/JL9IJEOynv pic.twitter.com/DyzJXEFtQr

— Tom Stallard (@Tom_Stallard) 28 June 2018