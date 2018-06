Szerdán Ausztriában Ricciardo és a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko is arról beszélt, hogy közel a megegyezés.

A hétvégén következik a Red Bull hazai futama, az Osztrák Nagydíj, az energiaital-gyártó pedig minden bizonnyal szeretné is otthon bejelenteni a jövő évi felállást, és nem is tűnik lehetetlennek, hogy így lesz.

Marko arra utalt, hogy a Red Bullnál is tisztában vannak jó alkupozíciójukkal, így még a pilóta minden bizonnyal jelentősen megnőtt fizetési igényeit sem fogadják el feltétel nélkül:

“Úgy gondolom, hogy Daniel nincs túl jó helyzetben. A Mercedesnél és a Ferrarinál egyértelműen megvan az első számú pilótájuk. Azt is tudom, hogy a Ferraritól nem is kapott ajánlatot Ricciardo. Amennyire tudom, a Renault meg akarja tartani a jelenlegi versenyzőit, ráadásul nem is olyan anyagi keretekkel dolgoznak, amilyet Ricciardo szeretne. Sportszempontból Danielnek nincs alternatívája. Eredetileg biztosan nem így képzelte. Mi szeretnénk vele folytatni, de nem bármi áron.”