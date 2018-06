“Nagyon felfújták ezt az ügyet. Még nem is tesztelt, de miért ne? Ha szeretné kipróbálni az autót, adok neki lehetőséget, ez nem is kérdés” – mondta a Toyota motorsportfőnökeként dolgozó korábbi négyszeres WRC-világbajnok.

A Monacói Nagydíj környékén felröppent, hogy a honfitársai, Tommi Mäkinen és Kaj Lindström által irányított Toyota WRC-csapatnál lenne helye, ám ezt később cáfolták. A Motorsport.com most utánakérdezett a dolognak a toyotásoknál, a válasz az, hogy Räikkönen jöhetne, de előbb csak tesztelni, bizonyítania kellene.

Mivel Kimi Räikkönen 2009 végi, első Forma-1-es kiszállása után a rali-világbajnokságban próbált szerencsét 2010-11-ben, logikus lenne, hogy most, valószínűleg utolsó F1-es szezonja után újra ott folytassa, ha még komolyabb szinten szeretne versenyezni.

“Tudom, hogyan vezet. Jól versenyez, nem csinál hülyeségeket” – tette hozzá Mäkinen, aki a 2009-es WRC-bemutatkozása előtt a saját csapatánál adott felkészülési lehetőséget Räikkönennek.

A 2007-es F1-világbajnok egykori navigátora, ma a Toyota sportigazgatójaként dolgozó Lindström így beszélt:

“Ismerjük Kimit, amikor együtt versenyeztünk, azt mondta, előbb szeretne teljesíteni pár ralit a Fiatban” – utalt a WRC előtti felkészülésre ő is. “Egyelőre viszont még nem szólt nekünk semmit. De lehet, hogy azt mondja majd, hogy szeretne indulni egy ralin vagy ilyesmi, és érdekes is lenne őt a volánnál látni, de egyelőre szó sem esett ilyesmiről. De könnyen meg lehetne szervezni, Tommi szerint is érdekes lenne.”

“Tommi is jól is meri őt, Kimi is jól ismer engem. De nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, mert akármit mondunk, a lapokban már azonnal az áll, hogy egész idényre szerződtettük Kimit. Eléggé el tudnak szállni a dolgok.”

Räikkönen egykori citroënes WRC-s csapattársa, a mára ötszörös világbajnok Sebastien Ogier szerint nem lenne rossz a finn visszatérése, de a veteránra komoly kihívás vár, ha ezen a szinten akar teljesíteni:

“Ha vissza akar jönni, akkor biztosan jól teljesíthet. De kérdés, hogy akar-e, köztudott, hogy nem egy munkamániás… De olyan nagy név, mint Räikkönen sosem jön rosszul a sportágnak, az tuti.”

“De azt se feledjük, hogy amikor évekkel ezelőtt beszállt, küszködött, és most sok évnyi távollét után még nehezebb dolga lehet, főleg, hogy véleményem szerint azóta még magasabbra került a mérce.”