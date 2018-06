A Ferrari neveltje, a monacói Charles Leclerc a Forma-2-es bajnoki cím megnyerése után idén az olaszok motorkliensénél, az Alfa Romeo Saubernél kapott Forma-1-es bemutatkozási lehetőséget, amit eddig ragyogóan hálált meg. Az első három futamon még kereste önmagát, de Azerbajdzsánban már egy 6. helyet hozott a kaotikus versenyen, azóta pedig Spanyolországban és Kanadában is pontot szerzett.

Majdnem-hazai versenyén, a Francia Nagydíj időmérőjén most újra nagyot villantott a 20 éves tehetség, pályafutása nyolcadik F1-es hétvégéjén erőből jutott a Q3-ba, ahol a 8. rajthelyet szerezte meg a vasárnapi versenyre.

“Ez egyszerűen hihetetlen!” – mondta a kvalifikáció után. “Talán a legjobb feltámadás amit a pályafutásom alatt produkáltam egyik napról a másikra. Tegnap kész katasztrófa volt, az autót nem éreztem jónak, nem vezettem jól. Mára teljesen átalakítottuk az autót, és sokkal jobb lett. Nem találom a szavakat, hogy is érzem most magam! Azóta vigyorgok, mióta továbbjutottam a Q3-ba, nagyszerű. A csapat is, én is, mindannyian büszkék lehetünk arra, amit ma elértünk” – mondta, hozzátéve, hogy pénteken késő éjszakáig dolgozott a mérnökökkel a problémák megoldásán.