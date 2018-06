A Forma-1-es Francia Nagydíj pénteki második szabadedzésén a Toro Rossó-s Brendon Hartley motorhibával volt kénytelen a pálya szélére húzódni.

Az új-zélandi pilóta autójában lévő erőforrást a Honda mérnökei megvizsgálták, és úgy döntöttek, a teljes erőforrást kicserélik, Hartley szombatra új belső égésű motort, turbót, mozgásienergia-visszanyerőt (MGU-K), hőenergia-visszanyerőt (MGU-H), energiatárolót és vezérlőelektronikát is kapott.

A 2018-as idényben a 21 forduló alatt már csak három-három belső égésű motort, turbót és MGU-H-t, valamint két-két MGU-K, akkumulátort és vezérlőelektronikát lehet szabadon felhasználni, minden egyes első új elem 10, a továbbiak 5-5 helyes hátrasorolással járnak. Hartley a mostani cserékkel 35 helyes büntetést szedett össze, de mivel az idei évtől 15 helyes büntetés felett automatikusan az utolsó rajtkocka jár, oda kell majd állnia vasárnap, akárhogyan is teljesít az időmérőn.

A Red Bull a hét elején jelentette be, hogy a Toro Rosso után 2019-től már ők is a Honda erőforrásait használják majd – Milton Keynesben nagyon bíznak benne, hogy a teljesítmény és a megbízhatóság terén is képes lesz javulni a japán gyártó.