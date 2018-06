A kétszeres világbajnokkal együtt búcsúzott a Toro Rossó-s Brendon Hartley – aki motorcserés hátrasorolás miatt amúgy is az utolsó helyről kezd vasárnap –, Vandoorne, valamint a két williamses. A szakasz végére szemerkélni kezdett az eső is.

🚥 GREEN LIGHT 🚥

We're off and running again – Q2 is underway #FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/UIiCYEw7ml

— Formula 1 (@F1) June 23, 2018