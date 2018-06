Napos, meleg, de az F1-esek által kívántnál egy kicsit szelesebb időben zajlott a Forma-1-es naptárba tíz év után visszatérő Francia Nagydíj első szabadedzése a Le Castellet-i Paul Ricard pályán.

A leggyorsabb a Mercedes párosa lett, akik a korábbi spekulációkkal ellentétben új erőforráselemeket kaptak mára, ám azt nem tudni, csak friss vagy fejlesztéseket is tartalmazó egységekről van szó. Az élen a címvédő Lewis Hamilton zárt, mögötte 140 ezreddel csapattársa, Valtteri Bottas, míg a harmadik a Red Bull-os Daniel Ricciardo volt három tized hátránnyal.

