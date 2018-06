A hétvégén régi-új helyszínre érkezik a Forma-1, tíz év után újra Francia Nagydíjat rendeznek, méghozzá a Le Castellet-ben található Paul Ricard pályán, amelyen jelenlegi konfigurációjában még sosem versenyzett a mezőny.

A hosszú hátsó egyenesen fontos lehet a motorerő, ami azt sugallja, hogy a Mercedes lehet a favorit, ám miután Kanadában rácáfolt a valóság ugyanerre a feltételezésre, Valtteri Bottas igyekszik elhessegetni, hogy most ők lehetnek a fő esélyesek:

“Új verseny, más pálya, más gumik, és pozitívum, hogy most már meglesz az új motor, ami Kanadában kellett volna a győzelemhez. Remélhetőleg a kasztnihoz is lesz pár fejlesztés, ugyanis most már minden csapat hétvégéről hétvégére fejleszt, egyszer szorosabb a verseny” – magyarázta a finn.

“Kanadába úgy mentünk, hogy elvileg fekszik majd nekünk a pálya. Úgy voltunk vele, hogy még a régi motorral is a győzelemért küzdhetünk majd. De nem így lett, ami mutatja, hogy milyen kiélezett a verseny, és hogy tovább kell javulnunk. Egyértelműen nem mi vagyunk a Francia Nagydíj favoritja, ez tény” – szögezte le Bottas.