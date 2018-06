A múlt hétvégi Forma-1-es Kanadai Nagydíjon a McLarennél vendégeskedett Michael Andretti, akinek csapatával a wokingiak valószínűleg közös IndyCar-projektet indítanak 2019-ben.

Ez nem is újdonság, ám a veterán szakújságíró Joe Saward blogján egy másik dologra is rámutatott, kiemelte, hogy Andrettit elkísérte Montrealba az Andretti Autosport elnöke, J-F Thormann és a volt F1-, jelenleg IndyCar-pilóta Alexander Rossi édesapja, Pieter Rossi is.

“Ahhoz nem kellene a másik két ember, hogy elintézzék a McLaren-emblémás Andretti-IndyCart Alonsónak a jövő évre, szóval nyilvánvalóan valami más is képben volt. A (Forma-1-tulajdonos) Liberty Mediánál és a Force Indiánál tett látogatásaik arra utalnak, hogy körbeszaglásztak, hogy össze lehetne-e hozni a bajban lévő csapat megvásárlását” – írta Saward.