Már az első körben pályára kellett küldeni a biztonsági autót a 2018-as F1-es Kanadai Nagydíjon, miután Lance Stroll és Brendon Hartley ütközött a rajt után. Stroll Williamse a pálya legszűkebb, kanyargós részén megcsúszott, és nem maradt hely a külső íven támadó Hartley számára. Az új-zélandi így Toro Rossójával felkenődött a falra, majd onnan félig Stroll autójára pattanva a kanadaival együtt kiszánkáztak a bukótérbe.

The race started with a bang in Canada 💥#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/Zz41ewBrrh

— Formula 1 (@F1) June 10, 2018