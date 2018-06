A Forma-1-es Kanadai Nagydíj pénteki második edzésén a televíziós közvetítésben sokszor láthattuk a helyi állatvilág egyik képviselőjét, egy mormotát, amely az utolsó sikán előtt a pálya szélén rágicsált valamit hosszasan, miközben mellette méterekre zúgtak el az F1-esek.

Az F1-rajongó mormota az edzés végére eltűnt, de sajnos nem azért, mert megunta a műsort: az állat a pályára téved, Romain Grosjean pedig elütötte. A francia pilóta az edzés után nagyon dühös volt:

“Nagy becsapódás volt, nagy állatról volt szó. Elkeserítő, hiszen már az edzés elején is mutatták a tévében a 13-as kanyarnál, és végül én is ott ütöttem el. Meglep, hogy nem távolították el. Kár az álltért és kár az első szárnyunkért is. Nagyon szűkösen állunk az alkatrészekkel, így elkeserítő elveszíteni az új első szárnyat. Nagy ütközésnek éreztem. Ha ez a futamon történik, annyi is a versenyednek – nagyon volt a sérülés.”