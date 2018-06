Napos, enyhe (22 Celsius-fokos levegő- s 44 fokos aszfalthőmérséklet), mérsékelten szeles időben kezdődött a Forma-1-es Kanadai Nagydíj időmérője a montreali Gilles Villeneuve pályán.

A Q1-ben a Haasok és a Sauberek futottak ki a pályára, pontosabban a Haasok közül csak az egyik, ugyanis Romain Grosjean autója rég nem látott füstöt kezdett hányni, a francia erőforrásában valami elszállt, félre kellett állnia a bokszutcában.

