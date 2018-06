Fernando Alonso a hétvégén 300. Forma-1-es nagydíján indul. A 36 éves spanyol egyelőre nem kötelezte el magát 2019-re, sokan úgy vélik, az idén már a hosszútávú világbajnokságban (WEC) is teljes idényt vállaló spanyol utolsó F1-es szezonját töltheti. Montrealban arról kérdezték a jubiláló kétszeres világbajnokot, hogy nem unja-e még az F1-et.

“Nem, nem unom. A Forma-1 a csúcskategória, mindannyian arról álmodtunk, amikor elkezdtünk gokartozni, hogy egyszer eljutunk ide. De az is tény, hogy az elmúlt években kiszámíthatóvá váltak az eredmények. Kanada csak a hetedik az idei 21 fordulóból, de máris tökéletesen tudjuk, hogyan alakul a további 14. Ez szomorú az F1 szempontjából” – mondta a McLarennél 2015 óta csak a középmezőnyben küzdő veterán.

Alonso ezzel együtt hangsúlyozta, hogy továbbra is imádja a versenyzést: “Tavaly egy többéves szerződést írtam alá.”

A kérdésre, hogy az idei Le Mans-i 24 órás után jövőre megint nekifut-e az amerikai Indy 500-nak – főleg, hogy a McLaren is érdeklődik a széria iránt –, így felelt: “Valószínűleg nem. Nem is igazán gondoltam rá. Tudom, hogy a csapat több lehetőséget is mérlegel, hiszen az észak-amerikai piac fontos a McLarennek, majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.”