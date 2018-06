Fernando Alonso lélekben most nem csupán a soron következő Kanadai Nagydíjra, hanem a Le Mans-i 24 órásra is készül, és könnyen elképzelhető, hogy utóbbit várja jobban. Vasárnap megtartották az első tesztet Le Mans-ban, és ezen a spanyol volt a leggyorsabb, a szerdai folytatásra azonban befut a sztárok másik fele is.

Alonso a Kanadai Nagydíjjal kapcsolatban nem túl optimista, a Q3-ba kerülés ezúttal nehéz lehet a csapat számára.

“Ott voltunk a Q3-ban Barcelonában, aztán ott voltunk Monacóban is. Jó lenne, ha ez a trend a következő versenyeken is kitartana” – mondta Alonso.

“De azt hiszem, Kanada elég nagy kihívás lesz számunkra. Kemény pálya hosszú egyenesekkel, lehet, hogy a tempóhiányunk büntetés lesz. Jó kis teszt lesz a csapatnak.”

A Renault elvileg Kanadában veti be frissített, néhány lóerővel erősebb motorját, úgy tűnik azonban, hogy Alonso nem vár túl sokat ettől a fejlesztéstől.