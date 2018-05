A Forma-1-ben számos helyszín a szerződéshosszabbítás környékén jár, és nagyon úgy tűnik, a versenyrendezési díjak terén forradalom készül, ugyanis a szervezők nem kívánnak újra a Bernie Ecclestone által diktált több tízmillió dolláros összegekért aláírni. Silverstone már felmondta a szerződését, Baku is újratárgyalásra készül, Hockenheim csakis teljesen új üzleti modell alapján hajlandó aláírni, míg Miami állítólag ingyen kapta a 2019-es rendezést, ami persze mindenki másnak is tetszene.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff az egyelőre utolsónak tűnő Német Nagydíj kapcsán beszélt arról, hogy a jelenlegi rendszer tarthatatlan:

“A rendezési díjak a régi, Bernie Ecclestone-féle rendszerben a három fő bevételi forrás egyikét adták, és ő remekül is alkudott. De nem hiszem, hogy ez fenntartható. Világos, hogy rezsimváltásnál a szervezők megpróbálják újratárgyalni a szerződéseiket. Bernie az F1 részvényesei és a csapatok kedvéért az utolsó centet is kifacsarta a rendezőkből, de emiatt bizonyos helyszínek nagyon nehéz helyzetbe kerültek pénzügyileg.”

“Ezt a bevételi forrást valószínűleg nehéz lesz a korábbi szinten tartani, így más területeken kell növekedni, növelni kell a közvetítésekből és a digitális világból származó bevételeket, alternatív forrásokból kell pénzt csinálnunk.”

A Liberty egyébként idén meg is kezdte ezt, hiszen a Spanyol Nagydíj hétvégéjén elindult a baráti előfizetési díjért élő közvetítéseket és hatalmas archívumot is kínáló internetes streamingszolgáltatás, az F1 TV Pro, ami lassan túl lesz a gyermekbetegségein is.