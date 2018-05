Kimi Räikkönen ferraris szerződése az év végén lejár, és mivel a 38 éves versenyző sem lesz fiatalabb, egyre valószínűbbé válik a visszavonulása.

A finn Ilta Sanomat úgy tudja, hogy a 2007-es világbajnok már készül a Forma-1 utáni életre, monacói pletykák szerint a másik szerelme, a ralizás felé fordulna újra. A lap szerint a 2010-11-ben már WRC-s tapasztalatokat szerzett Räikkönen a Toyota Gazoo Racinggel tárgyal.

A Toyota WRC-projektjének főnöke Tommi Mäkinen, valamint jobbkeze, a szintén finn Mia Miettinen is Monacóban tartózkodik, sőt, Räikkönen jachtján látták őket.

“Kimi lehetne a Toyota versenyzője, de ehhez előbb el kell döntenie, hogy marad-e a Ferrarinál vagy sem” – erősítette meg Miettinen a lapnak.

A Ferrarinál egyelőre mérlegelik, kit is válasszanak 2019-re. Sebastian Vettel ugyan nagyon szeret Räikkönennel dolgozni, de a pályafutása legjobb időszakába érő Daniel Ricciardo is vonzó lehetőség, ráadásul a saját nevelésű, a Saubernél eddig nagyon szépen teljesítő Charles Leclerc is elérhető.

“Szerintem Charles Leclerc még túl fiatal és tapasztalatlan, ezért Kimi megtartásán kívül csak Daniel Ricciardo a másik reális lehetőség a következő szezonra” – mondta az egykori Ferrari- és Toyota-pilóta Mika Salo.