Kínában egy győzelmet dobott el magától előbb Hamilton elleni túl aggreszív előzési kísérletével, majd Vettelt kiforgatva esett hátra ismét.

A bakui futam talán az idei legemlékezetesebb balesete, Ricciardóval folytatott egész futamos viaskodásának kettős kiesés lett a vége.

Spanyolországban a virtuális biztonsági autó mögött szaladt neki Lance Stroll Williamsének, de így is felért a dobogóra.

Max Verstappen claimed his first podium of the season in Barcelona

