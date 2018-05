A Forma-1-es versenyzők jelentős része Monacóban él, így ezen a hétvégén igen furcsa élményben van részük, hiszen a zsebkendőnyi hercegségben otthonuk ajtaján kilépve gyakorlatilag azonnal a munkahelyükön vannak. Így van ezzel a Toro Rossó-s Brendon Hartley is, akit az F1 kamerái el is kísértek a munkába való sétáján.

A walk to work like no other!

Monaco resident @BrendonHartley looks ahead to his #MonacoGP debut in his latest blog with @PlayersTribune pic.twitter.com/ITyXak0X0N

— Formula 1 (@F1) May 26, 2018