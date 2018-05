Max Verstappen az utolsó helyről kezdheti meg a 2018-as F1-es Monacói Nagydíjat, miután a harmadik szabadedzés utolsó perceiben a pálya falába állította Red Bullját. A holland a szezon hatodik futamán is bakizott, azaz eddig idén minden futamon elkövetett valamit.

A mostani baleset azért is fájhat Verstappennek, mivel csapattársa, Daniel Ricciardo körrekorddal szerezte meg az első rajtkockát, és ő a vasárnapi futam legnagyobb várományosa.

📽 *That* FP3 crash @Max33Verstappen fans look away now 🙈#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/2d2oUGmCPS

— Formula 1 (@F1) May 26, 2018