A héten felröppent, hogy a Ferrari trükközhet-csalhat a hibridrendszerével, ugyanis az autójukban egy második akkumulátor van, ami a megengedettnél nagyobb teljesítménynövekedést nyújthat.

A riválisok természetesen jelezték a gyanújukat a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA), ami után Monacóban a szokásosnál alaposabb műszaki ellenőrzés várt a Scuderiára Monacóban. Az állandó versenyigazgató és műszaki főellenőr Charlie Whiting azt mondta, nem találtak csalásra utaló nyomokat, ezzel együtt a hétvégére egy speciális alkatrészt szereltetett a Ferrariba, hogy biztosan kizárják a trükközés lehetőségét.

“Rendszeresen felmerül a szabályosság kérdése, néha nagyobb ügy van belőle, de napi rutin az FIA-nál, hogy ellenőrzik a csapatokat, hiszen kötelesek megfelelni az előírásoknak. Meggyőződésem, hogy az FIA ura helyzetnek, akármi is merüljön fel a kasztnit vagy az erőforrásokat illetően. Amennyire tudom, most is folyamatban van egy ilyen ügy, meglátjuk, mi lesz az ügy” – mondta a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a Ferrarit illetően.