A hétvégén következik a Forma-1-es Monacói Nagydíj, amely 2017-ben kettős kiesést hozott a McLarennek, ám tavalyelőtt ugyanott a hondás korszak egyik legjobb eredményét érték el Fernando Alonso 5. helyével. A kétszeres világbajnok spanyol kíváncsian várja az idei kiadást, de jósolni semmit sem mer:

“Vezetéstechnikai szempontból az idény egyik legnehezebb pályája, már eleve az óriási ügyességet és koncentrációt kíván, hogy 78-szor körbeérjünk, emellett pedig még a forgalomra, a stratégiára, az időjárásra és minden másra is figyelni kell, amit ez az őrült verseny hozhat.”

“Nyilván tisztában vagyunk a csomagunk korlátaival, egy ilyen lassú pálya pedig egészen egyedi beállításokat kíván, de minden azon múlik, ki mennyit hoz ki a technikából. A monacói pálya valamelyest kiegyenlíti az erőviszonyokat, lutri az eredmény. Ahogy Spanyolországban is láthattuk, még a jó időmérős eredmény után is belekeveredhet az ember bármibe, szóval először is a lehető legtöbbet ki kell hoznunk a szombatból, aztán vasárnap keményen kell hajtani a lehető legtöbb pontért” – magyarázta a kétszeres monacói győztes spanyol.

A versenyfőnök, Eric Boullier a barcelonai formajavulás után sem bízza el magát:

“Mondanom sem kell, hogy Monacóban kulcsfontosságú a megbízhatóság, hiszen általában bőven van dráma, így az első lépés, hogy mindkét autó épségben eljusson a célig. Ami a pontokat illeti, bármi megtörténhet, szokás szerint keményen küzdünk majd, igyekszünk jó stratégiával és megbízható autóval előállni, a pilótáink pedig mindketten jól ismerik a pályát, így bármi összejöhet.”