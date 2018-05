A haasos Romain Grosjean a 2017-es Japán Nagydíj óta nem hozott pontot a csapatnak, pedig az idei évben minden esélye meglenne erre az igen versenyképes autóval. Míg csapattársa, Kevin Magnussen már 19 pontnál jár 2018-ban, Grosjeannál inkább az incidensekből volt ennyi, az esős-kelős idénykezdésre a koronát a vasárnapi Spanyol Nagydíj első körén tette fel ezzel a balesettel:

Seconds into the #SpanishGP – carnage 💥

Take a look at *that* early crash from all the angles 👀

Grosjean OUT

Gasly OUT

Hulkenberg OUT#F1 pic.twitter.com/3RinHMW1BF

— Formula 1 (@F1) May 13, 2018