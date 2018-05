Brendon Hartley két órával az időmérő kezdete előtt, az utolsó szabadedzés legvégén vesztette el irányítását Toro Rossója felett. Az új-zélandinak nem esett baja, de autóját annyira összetörte, hogy szerelői nem tudták megjavítani a kvalifikációra.

„Hatalmas becsapódás volt, valószínűleg az eddigi legnagyobb életemben” – mondta Hartley. „Nem tudom, mikor ütköztem ekkorát. Volt egy nagy ütközésem még 2016-ban a WEC-ben, de az sem volt ekkora.”

Will @BrendonHartley‘s car be ready for qualifying after this big shunt in FP3?#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/ZEGViMxJjS

