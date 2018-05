“Nincs neheztelés, a fejezetet lezártuk” – szögezte le a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko a német Sport Bildnek, hozzátéve, hogy Verstappen tanulni fog, a közelmúlt belsetei után pedig biztos lehet benne, hogy automatikusan őt hibáztatják majd, így garantáltan kétszer is meggondolja, mit is csinál a pályán.

“Az is a javára válik, hogy a csapattársa már egy érett, kész versenyző, aki már a fejlődés jóval későbbi szakaszában jár. Szerintem sokat tanulhat és fog is tanulni Danieltől, ugyanis most, az azerbajdzsáni incidens után is tiszteli őt. Daniel kiváló viszonyítási alapot jelent számára.”

Horner elmondta, hogy marad a szabad verseny, eztán sem lesz csapatutasítás, a pilótákat pedig megdicsérte, amiért szépen kezelték az ügyet:

“Kiálltak a csapat elé, bocsánatot kértek, nagyon nyitottan beszéltek. Aztán volt egy kis beszélgetésünk az irodámban a történtekről, és négyszemközt is megbeszélik a dolgot, hogy levonják a tanulságokat.”

“Mindketten példásan kezelték utólag a balesetet, mind a sajtó felé, mind azzal, hogy kiálltak a csapat elé és mindenkitől bocsánatot kértek. Persze úgy tehetik jóvá a legszebben, ha jó eredményt hoznak a pályán.”