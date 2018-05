Bár nagyon sok tekintetben határozottan szakított a Forma-1 irányítását tavaly januárban átvevő Liberty Media az Ecclestone-korszakkal, a versenynaptár bővítését és az USA-beli terjeszkedést illetően maradtak a régi célok.

Az austini Circuit of the Americas pályán 2012 óta újra jelen van az F1 az Egyesült Államokban, és ha minden jól megy, a héten hivatalosan is rábólinthatnak, hogy 2019-től utcai futamot rendezzenek Miamiban, ám ezek után is lesz tovább, mondja a cégvezér Chase Carey:

“Kezdettől fogva egyértelművé tettük, hogy a cél a sportág USA-beli felfuttatása. Az olyan kiemelt turisztikai jelentőségű városokról volt szó, mint Miami, New York, Las Vegas” – mondta az amerikai üzletember.

Carey hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a tervezett amerikai terjeszkedés nem jelenti az európai őshaza háttérbe szorulását: “Szeretném egyértelművé tenni, hogy ez nem fog Európa rovására menni. Európa a Forma-1 alapja, a szülőföldje, és ez véleményem szerint mindig is így lesz.”