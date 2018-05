A Williams-csapat kedden felülvizsgálati kérelmet nyújtott be több, az Azerbajdzsáni Nagydíjat illető versenybírói döntés ellen, túlzónak találták a pilótájukra, Szergej Szirotkinra kiszabott háromhelyes rajtbüntetést, szankciót hiányoltak Fernando Alonso esetében, aki súlyosan sérült autóval, vélekedésük szerint veszélyesen vezetett vissza a bokszutcába, valamint súlytalannak vélték a Kevin Magnussenre a futam végén történt lökdösődés miatt kiszabott 10 másodperces időbüntetést.

Hozzátették, hogy a Williams ráadásul nem is jelezte időben a kifogásait, bőven kifutottak a hivatalos fellebbezési időkeretből.

Alonso esetére úgy reagáltak, hogy a versenyigazgatóság biztonságosnak ítélte a spanyol pilóta vezetését, ráadásul a biztonsági autó is a pályán volt. A Williams által hivatkozott tévéfelvételeket nem tekintették új bizonyítéknak, ugyanis a közvetítést a csapat tagjai élőben is láthatták, ráadásul a sérült autót ott és akkor a bokszutcában a saját szemükkel is megnézhették, és akkor nem volt panaszuk.

Magnussen 10 másodperces büntetését illetően a versenybírók emlékeztettek, hogy a szankciók kiszabásánál nem mérlegelhetik azok hatását a végeredményre, az időbüntetés pedig összhangban volt a korábbi hasonló döntésekkel.

Mivel a stewardok szerint a Williams egyetlen esetben sem tudott új bizonyítékot felmutatni, a felülvizsgálatot semmi sem indokolta, minden bakui döntés érvényben maradt.