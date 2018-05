“A köridők is azt mutatják, hogy a 7-es autó egy kicsit gyorsabb volt, de csak egy-két tizeddel, szóval csak a biztonsági autó miatt került olyan közel.”

Alonso és társai legközelebb június közepén lépnek pályára újra a WEC-ben, akkor a legendás Le Mans-i 24 órás verseny következik.

TOTAL 6 Hours of Spa-Francorchamps – relive the sensational Super Season Opener with this highlight video again!

Congratulations to all of the winners! Next stop: @24hoursoflemans.#WEC pic.twitter.com/fTn6txYcr5

— WEC (@FIAWEC) May 5, 2018