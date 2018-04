Kimi Räikkönennek egyértelműen fekszik a 2018-as Ferrari, a finn veterán gyakran gyorsabb is, mint Sebastian Vettel, de a 2007-es bajnok valahogy sosem tudja a tempóját elég jó eredményre váltani.

Az Azerbajdzsáni Nagydíj időmérőjének utolsó szakaszában Räikkönen megint jó eséllyel ment a pole-ért, villámgyors körön volt, ám a hosszú-hosszú “célegyenes” előtti utolsó kanyaron kitört alóla az autó, odalett a lehetőség, végül csak a 6. rajkockát szerezte meg.

Kimi Raikkonen lost it at last corner… 😢 #f1 #AzerbaijanGP #scuderiaferrari pic.twitter.com/sRYQbrVnCx

— Usman Ahmed (@usmanA23) April 28, 2018