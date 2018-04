A bakui utcai pályán amúgy sem egyszerű körözgetést jócskán nehezítették a körülmények, a péntekinél szürkébb, hűvösebb időben a szél is megzavart egyeseket, ráadásul az elején még az eső is szemerkélt, bőven volt megint elfékezés, bukótérhasználat.

.@sirotkin_sergey's FP3 came to a premature end with a big shunt 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/3hGLV8S8KX

— Formula 1 (@F1) April 28, 2018